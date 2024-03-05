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جديد المحليات > “الدولار” في هبوط بسوق العملات
05/03/2024   11:52 ص

“الدولار” في هبوط بسوق العملات

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واصل الدولار مسيرته المتراجعة في سوق العملات مقابل اليورو، متأثراً باجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية، وسط توقعات بأن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة باجتماعه في يونيو.

وسجل اليورو صعوداً بمقدار 0.12 % إلى 1.0853 دولار، وسط استقرار مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية من بينها الين، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.23 % إلى 1.2682 دولار.

في السياق ذاته، سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً إلى 82.80 دولار للبرميل، مع تراجع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.5 % إلى 78.74 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.

وتلقت أسعار النفط دعماً العام الجاري 2024 في ظل تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط، على الرغم من أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها.

“الدولار” في هبوط بسوق العملات

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