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رياضة > “الاتفاق يفتح ملف “أبها”
05/03/2024   1:52 م

“الاتفاق يفتح ملف “أبها”

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه “الإثنين” على الملعب الرديف للنادي، وتأتي تحضيرات فارس الدهناء استعداداً لاستضافة فريق أبها على ملعب (موطن الفرسان) ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة ضمك، والتي كسبها فارس الدهناء بنتيجة 0/2.

وخصص الجهاز الفني حصة تدريبية كاملة لبقية اللاعبين؛ حيث بدأ بتمارين وقائية وتقوية العضلات في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن يتوجه اللاعبون إلى الملعب حيث الإحماء، ثم تدريب لياقي، بعد ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين، ثم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، فيما اختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب. وفق “سبورت 24”.

“الاتفاق يفتح ملف “أبها”

رياضة
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