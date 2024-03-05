“17غيابًا” في قمة الأهلي والزمالك بـ”الرياض”

يستضيف ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، مساء “الجمعة” المقبل، قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك على لقب كأس مصر موسم 2022-2023، والمؤجل إقامته من فترة طويلة.
وتحتضن ملاعب المملكة ديربي الكرة المصرية للمرة الأولى في التاريخ في مواجهة رسمية.
ويعاني الثنائي القاهري الأهلي والزمالك من عدة غيابات في قمة الأول بارك، إذ استبعد جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق نادي الزمالك 10 لاعبين دفعة واحدة من الديربي في مقدمتهم الرباعي المصاب محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وابراهيما نداي، و زياد كمال.
كما يغيب عن صفوف الفريق الأبيض 6 لاعبين آخرين لأسباب فنية وهم سيف فاروق جعفر والحارس عبدالرحمن نفاذ و ياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف. وفق “سبورت 24”.
أما عن غيابات الأهلي المصري، فاضطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لاستبعاد الرباعي المصاب، القائد محمد الشناوي و المالي أليو ديانج، والمدافع ياسر ابراهيم والتونسي محمد الضاوي الشهير بـ “كريستو”، ولأسباب فنية يغيب عن المارد الأحمر بقرار من كولر كل من محمود متولي وأحمد عبدالقادر.