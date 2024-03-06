أجواء “ماطرة” بمعظم المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد، من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق اليوم (الأربعاء).
وأوضح المركز، أن تلك الأجواء ستشهدها أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.
وكان نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد لخدمات الأرصاد، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، جمعان القحطاني، قد بشر بأن التوقعات تشير إلى انخفاض عدد العواصف الغبارية والرملية على المملكة خلال فصلي الربيع والصيف هذا العام. وفق “أخبار 24”.