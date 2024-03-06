“حملة رقابية” على عيادات “الأسنان” و”التجميل”

أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية على عيادات الأسنان والتجميل والجلدية؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات، وضمان رفع جودة الخدمات.
وتهدف الحملة إلى توعية العيادات المستهدفة في الحملة، وخلق بيئة صحية للممارسين الصحيين والمرضى.
وتتضمن قائمة المخالفات الواردة في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية، تجاوز التخصص بامتياز غير موثق، وتجاوز التخصصات الأخرى، وعمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص مزاولة المهنة. وفق “أخبار 24”.
فيما تتضمن مخالفات المادة الثالثة من اللائحة نفسها، القصور في مكافحة العدوى والتعقيم، وعدم وجود أو تطبيق نموذج بطاقة معلومات إجراءات التجميل، بالإضافة إلى استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو منتهية الصلاحية.