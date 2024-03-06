نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “حملة رقابية” على عيادات “الأسنان” و”التجميل”
06/03/2024   8:32 ص

“حملة رقابية” على عيادات “الأسنان” و”التجميل”

+ = -
50

أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية على عيادات الأسنان والتجميل والجلدية؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات، وضمان رفع جودة الخدمات.

وتهدف الحملة إلى توعية العيادات المستهدفة في الحملة، وخلق بيئة صحية للممارسين الصحيين والمرضى.

وتتضمن قائمة المخالفات الواردة في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية، تجاوز التخصص بامتياز غير موثق، وتجاوز التخصصات الأخرى، وعمل الكوادر الطبية دون وجود ترخيص مزاولة المهنة. وفق “أخبار 24”.

فيما تتضمن مخالفات المادة الثالثة من اللائحة نفسها، القصور في مكافحة العدوى والتعقيم، وعدم وجود أو تطبيق نموذج بطاقة معلومات إجراءات التجميل، بالإضافة إلى استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو منتهية الصلاحية.

“حملة رقابية” على عيادات “الأسنان” و”التجميل”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885290298.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com