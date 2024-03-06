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جديد المحليات > “55 ملياراً” التبادل التجاري مع دول “الخليج”
06/03/2024   8:29 ص

“55 ملياراً” التبادل التجاري مع دول “الخليج”

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سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا تقدر نسبته بـ 13%، مرتفعاً بنحو 6.363 مليار ريال، ليبلغ مستويات الـ 55,583 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مقارنة بمستوى 49,219 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022م.

ووفق البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الرابع الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، حقق الميزان التجاري للمملكة مع دول مجلس التعاون فائضًا تقدر قيمته بنحو 13,035 مليار ريال؛ إذ بلغ إجمالي الصادرات نحو 34,309 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مثلت نحو 11.5% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لكافة دول العالم والبالغة نحو 297,902 مليار ريال.

بينما بلغ إجمالي الورادات نحو 21,274 مليار ريال، مثلت نحو 10.6% تقريبًا من الإجمالي العام لواردات المملكة لكافة دول العالم، والبالغة نحو 201,407 مليار ريال.

وبلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، ما قيمته 20,785 مليار ريال تقريبًا، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة تقدر بـ 6,129 مليار ريال، مقارنة بمستوى 14,656 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.

وبالنظر إلى بيانات التبادل التجاري السعودي غير النفطي شاملة إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ فقد جاءت بالمرتبة الأولى الإمارات العربية المتحدة بقيمة 13,990 مليار ريال، مثلت نحو 67.3% من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 2,295 مليار ريال وبنسبة مثلت 11.04% من الإجمالي. وفق “أخبار 24”.

وجاءت ثالثًا دولة الكويت بقيمة 1,819 مليار ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 1,447 مليار ريال، وبنسبة مثلت 7% من الإجمالي، وخامسًا سلطنة عمان بقيمة 1,234 مليار ريال وبنسبة 6% من الإجمالي.

“55 ملياراً” التبادل التجاري مع دول “الخليج”

جديد المحليات
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