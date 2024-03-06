تراجع مبيعات “آيفون”

تلقت شركة “آبل”، ضربة سوقية جديدة بتراجع مبيعات هواتف “آيفون” في الصين بنسبة 24% على أساس سنوي مطلع العام الجاري 2024؛ حيث ارتبط هذا الأمر بارتفاع الطلب على منتجات “هواوي”.
وبلغ ارتفاع مبيعات شركة هواوي التي تعد المنافس الرئيسي بمجال الهواتف الذكية، 64% خلال نفس الفترة، ما أثر بالسلب على توقعات إيرادات “آبل” التي جاءت أقل بمقدار 6 مليارات دولار.
وتراجعت أسهم الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” بنسبة 2.2%، كما فقدت نحو 10% من قيمتها أيضاً، مع انخفاض حصة “آبل” في سوق الهواتف الذكية الصينية إلى 15.7% ما وضعها في المركز الرابع. وفق “أخبار 24”.
وتحاول شركة “آبل” الخروج من أزمتها عبر دعم بعض طرز آيفون، ومن ثم طرحها خلال المتاجر الرئيسية بما فيها منصة السوق الرئيسية لشركة “علي بابا”.