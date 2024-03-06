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رياضة > “آل الشيخ”: قريبًا سأعلن عن مشروع رياضي مع رونالدو
06/03/2024   8:42 ص

“آل الشيخ”: قريبًا سأعلن عن مشروع رياضي مع رونالدو

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أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أنه سيعلن قريباً عن مشروع رياضي مع قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر تركي آل الشيخ صورة عبر حسابه على منصة “إكس”، وعلق عليها قائلا: “مع اصدقائي العزيزين أفضل رياضيين في العالم في رياضاتهم ومفاجآت كبيرة قريبًا”.

وأضاف أن هناك مشروعاً مع الأسطورة كريستيانو رونالدو في الرياض سيعلن عنه في الأشهر المقبلة.

وتابع: “في انتظار نزال يوم الجمعة بين جوشوا وانجانو، وفي انتظار نزال كل العصور ونزال القرن بين الأسطورة تايسون فيوري والمذهل والبطل الكبير اوزيك”. وفق “سبورت 24”.

 

“آل الشيخ”: قريبًا سأعلن عن مشروع رياضي مع رونالدو

رياضة
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