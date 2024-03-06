“حشد” 13 ألف عامل استعدادًا لرمضان بـ”مكة”

حشدت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 13 ألف عامل استعدادًا لشهر رمضان 1445هـ وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لسكان أم القرى وزوار بيت الله الحرام، وبما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت الأمانة أنها جهزت كافة إمكاناتها وطاقاتها التشغيلية استعدادًا لشهر رمضان 1445هـ؛ مشيرة إلى أن الأعمال شملت جميع الخدمات البلدية، ومتابعة المحال التجارية والتي لها علاقة بالصحة العامة، وتشغيل وصيانة ونظافة المرافق البلدية وتجهيز البنية التحتية، والمتابعة الميدانية لجميع الأعمال المتعلقة بالخدمات البلدية وغير ذلك من الخدمات.
وبينت أن إجمالي عدد العمال بلغ 13.549 عاملًا مجهزين بأكثر من 912 من معدات النظافة المختلفة، وأكثر من 87.000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام، كما تم تشغيل عددٍ من المحطات الانتقالية والصناديق الضاغطة لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى تخصيص عددٍ من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات ضمن مشاريع مكافحة بعوض حمى الضنك، التي تبلغ قواها العاملة أكثر من 686 فني مكافحة واختصاصيًا، مجهزين بأكثر من 550 معدة وسيارة، مشيرة إلى أن عمل فرق النظافة سيكون على مدار الـ 24 ساعة في المنطقة المركزية.
وفق “أخبار 24”.