الهلال يهزم الاتحاد ويقترب من نصف النهائي

حسم فريق الكرة الأول بنادي الهلال الكلاسيكو على حساب نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، بملعب المملكة أرينا بالرياض، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وكرر الهلال فوزه على الاتحاد بعد 96 ساعة فقط من الثلاثية التي أسكنها مرمى منافسه بقمة منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي.
افتتح ثنائية الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وعزز سالم الدوسري بالهدف الثاني مع الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.
وفي الشوط الثاني حاول الاتحاد تضييق الفارق وسط محاولات بائسة لم تجنِ ثمارها، وفي المقابل أراد الهلال الحفاظ على التقدم وزيادة غلته من الأهداف. وفق “سبورت 24”.
وأشهر حكم المباراة الأسترالي إيفانز البطاقة الحمراء للفرنسي نغولو كانتي مع الدقيقة 66 ليلعب الاتحاد منقوصًا بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.
وستقام مباراة الإياب في جدة في الثاني عشر من مارس الجاري.