“الكهرباء” تحقق أرباحاً “10 مليارات ريال”

سجلت الشركة السعودية للكهرباء صافي أرباح بلغ 10.2 مليار ريال في 2023، مقارنة بـ 15.1 مليار ريال لعام 2022، فيما سجلت ارتفاعا في الإيرادات بلغ 75.3 مليار ريال، مقابل 72 مليار ريال في 2022.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن الانخفاض في صافي الربح يعود لارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة وارتفاع الأحمال، بالإضافة إلى تكاليف عقود تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، وارتفاع تكاليف التمويل الذي يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً إلى جانب الحصول على تمويلات إضافية لتمويل مشاريع الشركة الرأسمالية، وتسجيل مصروف غير متكرر أدى إلى انخفاض بند صافي الإيرادات و/أو المصروفات الأخرى .
وأكدت أن الارتفاع في الإيرادات يعود بشكل رئيسي إلى نمو الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار النمو في قاعدة المشتركين ونمو إيرادات منظومة النقل، وارتفاع إيرادات شركة ضوئيات نتيجة لنمو المشتركين بخدمة الألياف الضوئية للمنازل، بالإضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.
من جهة أخرى أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م، حيث بلغت حصة السهم من التوزيع 0.70 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية بلغت 7%.وفق “أخبار 24”.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد القنون، أن الشركة تسعى لأن تكون شريكا استراتيجيا لتحقيق التقدم والازدهار في قطاع الكهرباء بالمملكة، وتستثمر في الحاضر والمستقبل لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المستثمرين والمشتركين والمجتمعات.
وأضاف القنون، أن الشركة قطعت خطوات متقدمة في التحول الرقمي وأتمتة العمليات وتطوير التقنية لتقديم أفضل جودة وموثوقية للخدمة الكهربائية، إضافةً إلى تعزيزها استثمارات تطوير الأعمال الجديدة في الألياف الضوئية ومراكز البيانات والبنية التحتية للمركبات الكهربائية وغيرها، والتي يتوقع أن تعزز الفرص المستقبلية للنمو.