تراجع “طفيف” للنفط

شهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا (الأربعاء)، إذ تعارضت المخاوف بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مع مؤشرات على شح في الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 81.91 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.04 دولار للبرميل.
ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو 5% إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر مما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام.
ومع ذلك، تلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار الأمريكي والإعلان يوم الأحد أن تحالف أوبك الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها مدّد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.وفق “أخبار 24”.
وقد أدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.