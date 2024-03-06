السواحه: “المملكة من أسرع 10 دول بـ”الاقتصاد الرقمي”

أكد وزير الاتصالات وتقنية الاتصالات عبدالله السواحه، أن الحراك التقني التاريخي العظيم الذي تشهد المملكة بحضور شركات التقنية العملاقة جاء بدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وقال السواحه في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر “ليب 2024″، إن المملكة من أسرع 10 دول عالميا في الاقتصاد الرقمي من ناحية النمو في سرعة المنجز وحجمه، مبينا أن الاقتصاد الرقمي العالمي ينمو قرابة 2 و3%، إلا أنه بالمملكة نما بقرابة 10% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، أي 3 أضعاف المعدل العالمي .
وأضاف أن حجم الاقتصاد الرقمي ارتفع من خط الأساس 298 مليار ريال إلى قرابة 460 مليار ريال، كما تشهد المملكة حراكا من ناحية بناء الكوادر التقنية من شباب وشابات الوطن، إذ نمت الوظائف من 200 ألف وظيفة إلى 354 ألف، في أقل من 7 سنوات.
وأشار إلى أن تمكين المرأة من أهم قصص النجاح في جميع المجالات خاصة في المجال التقني، مبينا أن خط الأساس قبل الرؤية كان 7%، واليوم أصبح 35% متجاوزا متوسط السيليكون فالي الذي يبلغ 27% والمتوسط الأوربي الذي يبلغ 22%.
وأبان أن حجم السوق التقني والرقمي بالمملكة نما بشكل استثنائي، مشيرا إلى أن أسواق الاتصالات عالميا تنمو بشكل متواز نمو الناتج المحلي، إلا أن سوق الاتصالات بالمملكة نما ضعف هذا المعدل، فيما نما السوق التقني 3 أضعاف ، بواقع سوق مجمع من 113 مليار ريال إلى 183 مليار بنسبة نمو 9%.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الشركات المليارية في المملكة قفزت خلال 3 سنوات من شركتين إلى 6 شركات مليارية، كما أصبحت المملكة نقطة جذب للمواهب العالمية.
وذكر أن المملكة لأول مرة تحصل على حصتها العادلة من حجم تمويل رأس المال الجريء في المنطقة بنسبة 52%، ونسبة النمو 33% مقارنة بالعام الماضي.