“مساعدون” جُدُد ليايسله بـ “الأهلي”

تتجه إدارة نادي الأهلي، لتعزيز الجهاز الفني للفريق، من خلال التعاقد مع عدد من المساعدين الفنيين للمدرب الألماني ماتياس يايسله حسب طلب الأخير.
ويهدف مسيِّرو نادي الأهلي من خلال العمل على توفير احتياجات المدرب لرفع كفاءة الفريق الفنية وتهيئته للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت إدارة الأهلي، تعاقدت مع المدرب الألماني ماتياس يايسله في وقت ضيق للغاية وقبل انطلاقة الموسم بفترة وجيزة لا تتجاوز العشرة أيام حيث أشرف على الفريق مع نهاية معسكره الخارجي في النمسا.
الجدير بالذكر أن الأهلي قد أتم مؤخرًا عددا من التعاقدات لرفع كفاءة العمل داخل النادي بما يتواكب مع الرؤية المستقبلية باستقطاب الكفاءات التي تملك خبرة إدارية وفنية واسعة. وفق “سبورت 24”.
وتعاقد الأهلي مع البريطاني رون غورلي كمدير تنفيذي للنادي مطلع شهر فبراير الماضي وأتبعه بالتعاقد مع الويلزي لي كونجيرتون لتولي مهمة المدير الرياضي.
وكانت آخِر تعاقدات النادي مطلع الأسبوع الجاري مع اليوناني ديميتريس كالوجيانيديس، مديراً طبياً، استكمالاً لجهود استقطاب أفضل الكفاءات للنادي.