نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > في يومهنَّ العالمي.. 476 ألف “سجل تجاري” لـ”النواعم”
09/03/2024   2:40 ص

في يومهنَّ العالمي.. 476 ألف “سجل تجاري” لـ”النواعم”

+ = -
40

كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات المملوكة للسيدات؛ تجاوزت 476 ألف سجل تجاري بنهاية عام 2023م.

وتزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بيّنت الوزارة أن منطقة الرياض تتصدر قائمة المناطق من ناحية السجلات التجارية القائمة للسيدات بما يتجاوز 124 ألف سجل تجاري، تليها منطقة مكة المكرمة بنحو 107 آلاف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ62 ألفاً، فيما جاءت منطقة عسير كخامس أكثر المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بأكثر من 57 ألفاً.

وتركزت السجلات التجارية للسيدات في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والتشييد.

No Image

وفق “أخبار 24”.

في يومهنَّ العالمي.. 476 ألف “سجل تجاري” لـ”النواعم”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885290627.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com