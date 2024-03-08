في يومهنَّ العالمي.. 476 ألف “سجل تجاري” لـ”النواعم”

كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات المملوكة للسيدات؛ تجاوزت 476 ألف سجل تجاري بنهاية عام 2023م.
وتزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بيّنت الوزارة أن منطقة الرياض تتصدر قائمة المناطق من ناحية السجلات التجارية القائمة للسيدات بما يتجاوز 124 ألف سجل تجاري، تليها منطقة مكة المكرمة بنحو 107 آلاف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ62 ألفاً، فيما جاءت منطقة عسير كخامس أكثر المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بأكثر من 57 ألفاً.
وتركزت السجلات التجارية للسيدات في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والتشييد.
وفق “أخبار 24”.