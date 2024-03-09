إلزام “الأئمة والمؤذنين” بالتواجد بالمساجد طوال اليوم

جهَّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساجد والجوامع، ونفذت عدداً كبيراً من البرامج الدعوية والعلمية والإرشادية، إلى جانب تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين وبرنامج الإمامة خارج المملكة.
جاء ذلك ضِمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1445هـ بمختلف مناطق المملكة، حيث أفاد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بأن البرامج والأنشطة المنفذة خارج المملكة شملت تخصيص 500 طن من التمور الفاخرة لتوزيعها على 93 دولة في مختلف قارات العالم.
وأضاف آل الشيخ أن الاستعدادات تضمنت أيضاً تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في 40 دولة، وبرنامج الإمامة بالخارج في 19 دولة، وذلك بناءً على الطلبات التي ترد للوزارة عبر السفارات السعودية للاستفادة من الأئمة الذين تختارهم الوزارة وفق شروط دقيقة للمشاركة في إقامة الصلوات وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية.
ولفت إلى أن استعدادات الوزارة تشتمل على التأكد من جاهزية المساجد ومرافقها وصيانتها، مع التأكيد على تواجد منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين على مدار اليوم طوال رمضان، وكذلك التأكد من توفر كميات كافية من المصاحف في المساجد والجوامع، ومتابعة الأئمة والخطباء والمؤذنين في تطبيق التعليمات الصادرة من الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة كثفت نشاطها الدعوي والعلمي بإطلاق 7460 منشطاً دعوياً تتضمن كلمات وعظية ومحاضرات ودروساً وندوات ودورات علمية ومقاطع فيديو وبروشورات توعوية إلكترونية من البرامج والمناشط في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إلى جانب تقديم برامج خاصة لمنسوبي المساجد في الأحكام الفقهية وواجباتهم تجاه تحقيق رسالة المسجد في المجتمع والتذكير بنعمة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد في ظل القيادة الرشيدة.
كما اعتمدت الوزارة عدداً من الضوابط التي يجب تطبيقها في تنفيذ مشاريع تفطير الصائمين في مساجد وجوامع المملكة منها: منع جمع التبرعات النقدية من قِبل منسوبي المساجد، وعدم الإسراف في موائد الإفطار، والتزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي ترغب بإقامة مشروع تفطير الصائمين بالرفع للوزارة لإصدار التصاريح اللازمة وأخذ الموافقة، وكذلك الالتزام بتوفير وجبات الإفطار من شركات تقديم الإعاشة أو الأماكن المرخص لها من قبل البلدية.
وستقدم الوزارة العديد من الخدمات والجهود الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان، حيث يبلغ إجمالي الخدمات التي ستقدم خلال برنامج توعية المعتمرين 10 ملايين خدمة دعوية ويستفيد منها أكثر من 9 ملايين معتمر، وذلك في مواقع العمل في بعض مساجد مكة المكرمة ومساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية وجبل ثور وجبل الرحمة بعرفات. وفق “أخبار 24”.
وتتمثل هذه الخدمات في إقامة 3365 درساً وكلمة ومحاضرة، وبث 1.080 مليون رسالة إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية، واستقبال 148 ألف مكالمة عبر الهاتف المجاني، و 1.27 مليون رسالة من خلال كبائن التوعية الإسلامية والمصليات، وتشغيل الشاشات التفاعلية للمكتبة الإلكترونية التي تحتوي على 23 ألف كتاب، وتقديم 10 آلاف إجابة عبر أجهزة الآيباد، وبث 4.5 مليون رسالة توعوية توجيهية نصية (sms) وتوزيع 21820 من مطبوعات وإصدارات الوزارة.