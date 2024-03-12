تحذير “أحمر” من ثغرة بـ”Zoom”

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في المملكة الثلاثاء، من ثغرة أمنية في إحدى منتجات منصة Zoom، وذلك ضمن رسائل المركز لرفع الوعي بالأمن السيبراني.
وأوصى المركز في التحذير الأحمر الذي وصفه بـ”عالي المستوى” بتحديث المنتجات المتأثرة لضمان سلامة استخدام التطبيق وحماية المعلومات الحساسة.
يُذكر أن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يعمل على تعزيز جهود المملكة في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع والقطاع الخاص والجهات الوطنية، ونشر التحذيرات الدورية للثغرات الأمنية ومشاركة التنبيهات لحماية الأفراد والمنشآت والحفاظ على الأمن السيبراني الوطني. وفق “أخبار 24”.
كما يعمل على بناء أوجه التعاون والشراكات محلياً ودولياً، والتعرّف على أفضل الممارسات في مجال التوعية بالأمن السيبراني لتفعيل البرامج التثقيفية التي تخاطب مختلف المستويات، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات للتعامل مع الثغرات الأمنية.