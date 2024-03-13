“آبل” تميز إعلاناتها الجديدة بـ”الذكاء”

ميزت شركة “آبل”، إعلاناتها الجديدة بتجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على أن يكون ذلك بطريقة تلقائية بمكان وضع الإعلانات داخل متجر التطبيقات حال موافقة المعلن على هذا الأمر.
ويجرى الاستفادة من الميزة بطريقة تشبه منتج Performance Max من جوجل وAdvantage من ميتا، حيث يدخل المعلنون الميزانية وتكلفة الاكتساب المستهدفة بالإضافة إلى شرائح الجمهور والبلدان التي يريدون الوصول إليها، ليتم ترشيح الإعلان له.
وتعمل خوارزمية “آبل” في الشكل الجديد على اختيار المكان الأفضل لوضع إعلانات العلامة التجارية عبر التنسيقات المتاحة؛ حيث يأتي ذلك في إطار اختبارات تحسين أداء إعلانات علامة تبويب البحث. وفق “سبورت 24”.
يشار إلى أن “آبل” أعلنت عن تغييرات للامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن تضعف التغييرات هوامش الربح العالية والتدفق المستمر للإيرادات التي أصبحت مصنعة هواتف آيفون تعتمد عليها من متجر التطبيقات الخاص بها.