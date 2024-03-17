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جديد المحليات > “سوق السمبوسة” الرمضانية بأبها.. تسوق وترفيه
18/03/2024   1:12 ص

“سوق السمبوسة” الرمضانية بأبها.. تسوق وترفيه

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بأجوائها البديعة، وأنشطتها الترفيهية، وطقسها الربيعي هذا العام، تجذب سوق السمبوسة الرمضانية في مدينة أبها الزوار بشكل يومي للاستمتاع بالتسوق ومشاهدة حركة البيع والشراء والطهي التي يقف عليها عدد من شباب وفتيات الوطن.

وتعد السوق الرمضانية إحدى الوجهات الترفيهية في مدينة أبها منذ عقود طويلة، حيث يفد إليها الزوار من بعد صلاة العصر إلى حلول المساء، لكنها هذا العام كانت بوقت أطول مع توسع خيارات التنزه من الإفطار إلى الاستمتاع بالأجواء الربيعية في حديقة المشهد التي تحتضن سوق الأكلات الشعبية، مع إضافة عدد من الجلسات المجانية وسط البساط الأخضر، وتطوير ألعاب الأطفال.

كما تزخر السوق بعدد من الوجبات الشعبية الشهيرة من لحم الحنيذ، وخبز التنور، واللحوح، والحلبة إضافة للمنتجات الزراعية من الفواكه الموسمية، والخضار الطازجة مع الورقيات.

يزخر السوق بعدد من الوجبات الشعبية الشهيرة

يزخر السوق بعدد من الوجبات الشعبية الشهيرة

يزخر السوق بعدد من الوجبات الشعبية الشهيرة

وفق “أخبار 24”.

“سوق السمبوسة” الرمضانية بأبها.. تسوق وترفيه

جديد المحليات
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