“أحدث” ميزات “واتساب”

كشف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، خلال الأسبوع الماضي، عن مجموعة من الميزات والتحديثات لمستخدمي التطبيق على هواتف “أندرويد”.
واستعرض موقع “WABetaInfo” التقني المتخصص في أخبار التطبيق قائمة بهذه الميزات والتحديثات، شملت ميزة تسمح لمستخدمي “واتساب بيزنيس” بعرض المجتمعات وإدارتها، وتحديثا لمعالجة مشكلة نسخ ولصق الصور.
كما تضمّنت القائمة تحسين ميزة تثبيت الرسائل لإتاحة تثبيت 3 رسائل دفعة واحدة، وميزة لتصفية (فلترة) قائمة الدردشات، وميزة وضع إشارة (mention) لجهات الاتصال في تحديثات الحالة. وفق “أخبار 24”.
وشملت أيضاً تحديثاً لتحسين ميزة قفل التطبيق، وشريط بحث جديدا متوائما مع التصميمات الحديثة، وميزة للتمرير بين علامات التبويب عندما يكون شريط التنقل السفلي نشطًا، وتحديثا لمعالجة العطل المستمر عند فتح التطبيق.