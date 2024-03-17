“الغذاء والدواء”: احذروا زيادة السكر بـ “رمضان”

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تجاوُز الفرد للحدّ اليومي المسموح به من السكر، حيث يزيد ذلك من الشعور بالعطش فضلاً عن تسبُّبه في ارتفاع السكر بالدم وتراكم الدهون في الجسم.
وأوصت الهيئة بالابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة، وعدم إضافة سكر في العصائر الطازجة، واختيار منتجات الحليب والزبادي غير المنكهة وبدون إضافات، والتقليل من كمية السكر في الحلويات المنزلية أو المشروبات الساخنة، واختيار الوجبة ذات المحتوى الأقل من السكر خارج المنزل.
كما شددت على أهمية قراءة البطاقة الغذائية جيداً قبل اختيار المنتج الغذائي، مشيرةً إلى الأغذية الصلبة التي تحتوي على أكثر من 22.5 جم لكل 100 جم من السكر تعد أغذية ذات محتوى عالٍ، أما في الأغذية السائلة فإن أكثر من 11.5 جم لكل 100 جم يعدّ منتجاً ذا محتوى عالٍ من السكر. وفق “أخبار 24”.
وتوصي منظمة الصحة العالمية، بألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر المضاف عن 10% من إجمالي الطاقة 2000 سعر حراري أي ما يعادل 48 جراما في اليوم، حيث منعت الهيئة استخدام السكر المضاف أو مصادره (العسل، شراب الجلوكوز) والمنكهات والملونات ومشروبات الطاقة في العصائر الطازجة وخلطاتها منذ مطلع يناير 2020م.