“الأخضر تحت 21 عامًا” يبدأ التحضير لـ “غرب آسيا”

افتتح المنتخب الوطني تحت 21 عامًا، الأحد، تدريباته ضمن استعداداته لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمقامة في الأحساء حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو أخضر 21 عامًا تدريباتهم على الملعب الرديف بنادي الفتح، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين استرجاعية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 21 عامًا للبطولة (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، أحمد أبو راسين، مهند اليحيى، أحمد الجليدان، عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد برناوي، صالح برناوي، مبارك الراجح، سليمان هزازي، سالم النجدي، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبدالله الزيد، عبدالكريم دارسي، عبدالله العنزي، مروان الصحفي، راكان الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، يزيد جوشان، نواف السهلي، مشاري النمر. وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا تضم إلى جانب أخضر تحت 21 عامًا منتخبات الإمارات، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايلاند، ومصر.