تقلبات “جوية” بمعظم المناطق.. و”المدني” يدعو للحيطة

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من اليوم (الإثنين) حتى (الأربعاء) المقبل، داعيةً إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وأوضحت المديرية، أن منطقة الرياض خاصة العاصمة الرياض والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، وكذلك مناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان، ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
وأشارت إلى أن منطقة الرياض تحديداً عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، بالإضافة إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وكذلك منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والموية والخرمة والجموم وخليص وبحرة.
في السياق ذاته، علقت إدارة تعليم محافظة خيبر، الدراسة الحضورية (الإثنين) في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.
وقررت جامعة طيبة بالمدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة في فرعي الجامعة بمحافظتي خيبر والمهد، على أن تكون عن بُعد عبر “البلاك بورد” لكافة الطلبة ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها.