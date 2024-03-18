حلول سحرية لـ”الأوريغانو” على البشرة

يتمتع زيت “الأوريغانو”، بسمات قوية تجعله مضاداً للالتهابات والأكسدة والميكروبات، بالإضافة إلى سمات صحية أخرى مفيدة للجلد والبشرة، ما يجعله خياراً قوياً للحصول على بشرة نضرة.
وتوصلت دراسة إلى أن زيت “الأوريغانو” يساهم في مواجهة الأمراض الجلدية المختلفة التي تسببها البكتيريا والفطريات والفيروسات عن طريق القضاء على الكائنات الحية الدقيقة الضارة عبر تعزيز ميكروبيوم الجلد، مع احتوائه أيضاً على الكارفاكرول والثيمول التي تساعد في تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد والشيخوخة المبكرة.
ووفقاً لما جاء في الدراسة التي نشرتها موقع ” onlymyhealth”، فإن الزيت يمكنه كذلك تحسين مرونة الجلد وتعزيز تجديده مع المساعدة على تنظيم إنتاج الزهم ومنع انسداد المسام التي تؤدي في النهاية إلى الحصول على ملمس بشرة أكثر نظافة ونعومة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن استخدام الزيت عبر إضافته مع ملعقة صغيرة من جل الصبار وعلاج المناطق المصابة باستخدام قطعة قطن، أو دمجه بالبروتين الأسبوعي للعناية بالبشرة، أو خلط ملعقة كبيرة من طين البنتونيت أو الكاولين مع قطرات من زيت الأوريغانو لتشكيل عجينة ناعمة وعمل قناع سريع لنضارة البشرة.