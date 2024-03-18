“لينكد إن” تدخل عالم الألعاب

دخلت منصة “لينكد إن” التابعة لشركة “مايكروسوفت”، عالم الألعاب في إطار خطة شاملة لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون في المنصة بدلاً من الاهتمام فقط بقطاعات الأعمال والتوظيف.
وتعمل المنصة على تجربة ألعاب جديدة خاصة ألعاب الألغاز التي تجذب حالياً ملايين المستخدمين حول العالم، حيث يتم حالياً اختبار ألعاب ” Queens وInference وCrossclimb “.
وتستهدف المنصة من وراء تلك الخطوة، إضافة المزيد من المرح وتعميق العلاقات بين المستخدمين وإتاحة الفرص للمحادثات بينهم، لتوسع المنصة التي تعتبر حالياً أكبر منصة على الإنترنت في الأعمال والتي توظف أعمالها الجاذبة للمستخدمين. وفق “أخبار 24”.
وعانت “لينكد إن” مؤخراً من انقطاع لدى آلاف المستخدمين بأنحاء عدة حول العالم بعد ساعات من أزمة تقنية ضربت منصتي فيسبوك وإنستجرام المملوكتين لشركة “ميتا”.