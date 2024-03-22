نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > وزارة الرياضة تعلن طرح الاستثمار في “المستضيف المحايد”
22/03/2024   5:45 ص

وزارة الرياضة تعلن طرح الاستثمار في “المستضيف المحايد”

+ = -
84

أعلنت وزارة الرياضة عَبْر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” عن طرح فرص الاستثمار في مشروع “المستضيف المحايد”، في مدينتَي الملك عبدالله والأمير عبدالله الفيصل الرياضيتين بجدة.

وأشار حساب وزارة الرياضة إلى أن المشروع يقدم حلولاً لشبكة الاتصالات في مدينتَي الملك عبدالله والأمير عبدالله الفيصل الرياضيتين بجدة، كما يرفع جودة خدمات الشبكة اللاسلكية التي تسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية لشبكة الاتصالات والحلول التقنية في المدن الرياضية.

وأضاف حساب وزارة الرياضة عن مشروع “المستضيف المحايد” وطرح فرص الاستثمار فيه أنه يساهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة في الفعاليات والمناسبات الرياضية والترفيهية، ويعزز العلاقة بين القطاع العام والخاص، ويخلق فرصة للشراكة بهدف تطوير البنية التحتية وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص. وفق “سبورت 24”.

وزارة الرياضة تعلن طرح الاستثمار في “المستضيف المحايد”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885292102.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com