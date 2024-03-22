وزارة الرياضة تعلن طرح الاستثمار في “المستضيف المحايد”

أعلنت وزارة الرياضة عَبْر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” عن طرح فرص الاستثمار في مشروع “المستضيف المحايد”، في مدينتَي الملك عبدالله والأمير عبدالله الفيصل الرياضيتين بجدة.
وأشار حساب وزارة الرياضة إلى أن المشروع يقدم حلولاً لشبكة الاتصالات في مدينتَي الملك عبدالله والأمير عبدالله الفيصل الرياضيتين بجدة، كما يرفع جودة خدمات الشبكة اللاسلكية التي تسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية لشبكة الاتصالات والحلول التقنية في المدن الرياضية.
وأضاف حساب وزارة الرياضة عن مشروع “المستضيف المحايد” وطرح فرص الاستثمار فيه أنه يساهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة في الفعاليات والمناسبات الرياضية والترفيهية، ويعزز العلاقة بين القطاع العام والخاص، ويخلق فرصة للشراكة بهدف تطوير البنية التحتية وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص. وفق “سبورت 24”.