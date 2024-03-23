“الاحترار” يرفع أسعار الغذاء حول العالم

رجحت دراسة حديثة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر في السنوات المقبلة جراء الاحترار المناخي وموجات الحر، على أن تكون دول الجنوب الأكثر تضرراً منه.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “كومونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت”، أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع لعام 2035 سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل 1.49 نقطة مئوية سنوياً في أفضل السيناريوهات، كما ستكون في أسوأ السيناريوهات الزيادة بنسبة 1.79 نقطة مئوية، والتأثير على التضخم الإجمالي 0.76 و0.91 نقطة مئوية على التوالي.
ووجدت الدراسة من خلال مقارنة الأسعار التاريخية وبيانات الطقس من 121 دولة بين عامي 1991 و2020، أدلة قوية على أن درجات الحرارة المرتفعة خصوصاً في الصيف وفي المناطق الحارة تُسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذه الظروف المتوقعة من المرجح أن تؤدي إلى زيادات في تضخم أسعار الغذاء والتضخم الإجمالي في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في المناطق الأكثر دفئاً بالفعل مثل نصف الكرة الجنوبي.