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23/03/2024   6:05 ص

“آبل” تبحث عن حلول لتسريع “الذكاء”

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بدأت شركة “آبل” في إجراء محادثات مع شركات أخرى بشأن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزتها بالصين خلال الفترات القادمة.

وتدفع الشركة بمسألة الاستعانة بشركاء خارجيين للمساعدة في تسريع طموحاتها بمجال الذكاء الاصطناعي، على أن تستفيد من هذا الأمر في تشغيل مزايا الهاتف المحمول.

يشار إلى أن هواتف جالاكسي الذكية المنافسة لأجهزة آيفون تستخدم نموذج Gemini خارج الصين، وكذلك نموذج Ernie من “بايدو” في الصين في تشغيل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.

وطرحت “بايدو” العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحاصلة على موافقة السلطات الصينية بموجب لوائح جديدة في البلاد.

“آبل” تبحث عن حلول لتسريع “الذكاء”

مال وأعمال
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