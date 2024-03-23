فوائد خاصة لـ”عصير الأناناس” مع الصيام

تزيد أهمية عصير الأناناس في شهر رمضان لحاجة الجسم لفوائده الكثيرة بعد ساعات الصيام، كونه يحد من الجوع ويشجع الشعور بالامتلاء، مع المساعدة في إنقاص الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة.
وتضمنت فوائد عصير الأناناس، قدرته على الحفاظ على كمية كافية من الماء الذي يُعد أمراً ضرورياً للتغلب على الشعور بالظمأ، وكذلك احتواءه على فيتامين C الذي يساعد الجسم في الحصول على الطاقة.
وجاء في قائمة الفوائد وجود تأثيرات به مضادة للالتهابات نظراً لاحتوائه على البروميلين، وهو مركب به خصائص تساعد في تقليل الالتهابات الجسدية، بالإضافة إلى أن المواد الكيميائية في البروميلين وفيتامين C الموجودة بمستويات عالية التركيز تساعد في زيادة التمثيل الغذائي. وفق “أخبار 24”.
وتساعد أيضاً الصفات الطبيعية المدرة للبول في عصير الأناناس على تقليل الانتفاخ واحتباس الماء، ما قد يؤدي إلى انخفاض الوزن خلال فترة وجيزة.