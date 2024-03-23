أخضر 18 يخسر أمام “كرواتيا”

خسرالمنتخب الوطني لكرة القدم لسن 18 عام من منتخب كرواتيا بنتيجة 3-0، في المباراةالتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، والتي تمتدحتى الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.
ودخلالمدرب الفرنسي إيريك بروغيرر اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسةالمرمى، محمد الصرنوخ، ياسين خالد، عبدالله البيشي، حسام العمري، محمد السحيحي،محمد هزازي، فرحة الشمراني، رامز العطار، صهيب الهوساوي، طلال حاجي. وفق “سبورت 24”.
الجديربالذكر إلى أن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، تضمّ إلى جانب أخضر 18، منتخبيكرواتيا وسويسرا.