نيوم إلى دوري “يلو” بعد الفوز على الزلفي

صعد فريق نادي نيوم بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم “يلو”، بعد الفوز على مضيفه الزلفي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري الدرجة الثانية.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1، قبل أن يتقدم الزلفي بالهدف الثاني، إلا أن نيوم تمكن من قلب الطاولة وتسجيل هدفين في الربع ساعة الأخيرة من عمر المواجهة.
ورافق نادي نيوم فريق الجبيل إلى دوري يلو، بينما سيخوض الزلفي لقاء المحلق من أجل تحديد الفريق الثالث المتأهل إلى يلو. وفق “سبورت 24”.
جاءت ثلاثية فريق نيوم بواسطة تياقو “هدفين”، وسلطان الوادي “هدف”.