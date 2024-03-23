بروفايل: صقور “نيوم” تحلق في سماء الكرة السعودية

حقق نادي نيوم “الصقور سابقًا” إنجازًا تاريخيًا بصعوده إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2024-2025، للمرة الثانية في تاريخه والأولى بمسمى “نيوم”، ليصبح على بعد موسم واحد فقط من التواجد في دوري الأضواء والشهرة “دوري روشن للمحترفين”.
وجاء صعود نيوم إلى دوري يلو بعد فوزه المثير على الزلفي بنتيجة 3-2 ليبتعد في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن الزلفي قبل جولة واحدة من النهاية.
وكانت شركة نيوم أعلنت في وقت سابق أعلنت عن تغيير اسم نادي “الصقور” الرياضي إلى نادي نيوم، بعد أشهر من استحواذ الشركة على النادي العريق.
وشهدت الرياضة السعودية قبل عدة أشهر نقطة تحول تاريخية غير مسبوقة بعدما أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية.
وعلى ضوء هذا المشروع أعلن سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نقل ملكية 4 أندية كبرى هي “الاتحاد” و”الأهلي” و”النصر” و”الهلال” إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
كما تم نقل ملكية نادي “القادسية” إلى شركة “أرامكو” السعودية. وكذلك نادي “الدرعية” إلى “هيئة تطوير بوابة الدرعية”، ونادي “العلا” إلى “الهيئة الملكية للعلا” ونادي “الصقور” إلى شركة “نيوم”.
واستحوذت شركة “نيوم” على نادي “الصقور” في واحدة من أبرز الاستحواذات على الأندية ضمن مشروع الخصخصة.
وتطورت نتائج الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي حيث حسم الفريق صدارة المجموعة الأولى محققًا 65 نقطة قبل جولته من النهاية وبفارق 5 نقاط عن الزلفي أقرب ملاحقيه، وذلك بفضل 20 فوز و5 تعادلات مقابل 4 هزائم فقط.
يذكر أن “نيوم” سبق وكشفت عن خططها لتطوير النادي حيث ذكرت أن لديها رؤية طموحة لتطوير نادي الصقور من أجل خلق وجهة رياضية ستثري المجتمعات في نيوم وتبوك. وفق “سبورت 24”.
واعتمدت خطط نيوم لدعم نادي الصقور الرياضي سابقًا “نيوم حاليًا” على 4 محاور
1- تطوير النادي وتعزيز مكانته وأدائه
2- تطوير جيل متميز من الرياضيين
3- دعم المواهب المحلية
4- إثراء تجربة روّاد النادي.