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جديد المحليات > ارتفاع الصادرات غير النفطية 0.8% في يناير
26/03/2024   2:42 م

ارتفاع الصادرات غير النفطية 0.8% في يناير

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شفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (الثلاثاء)، عن ارتفاع صادرات المملكة غير النفطية بنحو 0.8% في يناير الماضي مقارنة بالشهر المماثل له من عام 2023.

وأوضحت الهيئة في تقرير التجارة الدولية الصادر عنها، أن الصادرات غير البترولية، والتي تشمل إعادة التصدير سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8% في يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، إلى 11.5%، بينما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6% في نفس الفترة.

وأضاف التقرير أن الصادرات السلعية انخفضت في شهر يناير 2024 بنسبة 10.3% عن شهر يناير 2023، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.5%، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.6% في شهر يناير 2023 إلى 74.8% في الشهر المماثل من 2024.

وعلى صعيد الواردات، بحسب التقرير، فقد انخفضت في شهر يناير 2024م بنسبة 1.4%، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 26.3% عن شهر يناير 2023. وفق “أخبار 24”.

ووفق التقرير، فإنه بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.6%، كما أن قيمة الصادرات غير البترولية، والتي تشمل إعادة التصدير، انخفضت بنسبة 9.3 % بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.5%، فيما سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة28.2% بالمقارنة مع ديسمبر 2023.

ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، إلى الواردات في شهر يناير 2024م حيث بلغت 35.8% مقابل 35.1% بالشهر المماثل من 2023م، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة بلغت 0.8%، وانخفاض الواردات الذي بلغ 1.4% خلال هذه الفترة.

ارتفاع الصادرات غير النفطية 0.8% في يناير

جديد المحليات
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