انخفاض معدل البطالة بالمملكة لـ “4.4%”

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة الإجمالي بالنسبة لإجمالي عدد السكان في المملكة (السعوديين وغير السعوديين) بلغ 4.4% في الربع الرابع من عام 2023، منخفضا عن الربع الثالث من نفس العام بمقدار 0.7%، وبنسبة 0.4% عن الربع الرابع من عام 2022.
وأظهر مسح القوى العاملة للهيئة بحسب نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2023م، أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض إلى 7.7% في الربع الرابع من 2023، بتراجع 0.9% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام وبانخفاض 0.3% عن الربع الرابع من عام 2022.
وأشار المسح إلى أن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة انخفض بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 51.3%، وبانخفاض مقداره 1.2% عن الربع الرابع من عام 2022، بينما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.2% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام حيث بلغ 47.4% في حين انخفض بمقدار 0.9% عن الربع الرابع من 2022.
كما ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6% ليبلغ 30.7% بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة بمقدار 0.4% ليصل إلى 35.5% وقد انخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6% ليصل 13.7 مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين فقد انخفض معدل المشتغلين إلى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2% ليصل إلى 63.5% و66.6% على التوالي واستقر معدل البطالة عند 4.6% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
يُذكر أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.
وفق “أخبار 24”.