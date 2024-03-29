50 طن تمور لجيبوتي و500 بيت للأسر السورية

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية جيبوتي، البالغة 50 طنًا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالهادي بن عبيدان العتيبي، بحضور المستشار الفني لوزير الشؤون الاجتماعية والتضامن الجيبوتي محمود بله علي، وفريق من المركز.
كما دشّن المركز مشروع تأمين البيوت المتنقلة (كرفانات) بمخيم الزعتري؛ لتأمين المأوى للاجئين السوريين بالأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ويهدف المشروع إلى توفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، من خلال تأمين 500 بيت متنقل (كرفان) لصالح 500 أسرة سورية؛ لاحتواء الزيادة العددية والمتمثلة بالوافدين الجدد على المخيم والمتزوجين حديثاً من سكان المخيم.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف مواقع اللجوء.
من جهة ثانية، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1445هــ.
وتهدف الاتفاقية إلى إيصال زكاة الفطر لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة، ليستفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 219.331 فرداً؛ بهدف دعم وزيادة الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً هناك خلال أيام عيد الفطر المبارك.
تأتي الاتفاقية في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في منطقة مايفير التابعة لمدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1445هـ.