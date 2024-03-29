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جديد المحليات > تعاون “سعودي – أذربيجاني” بمجال العمل “المناخي”
29/03/2024   5:57 ص

تعاون “سعودي – أذربيجاني” بمجال العمل “المناخي”

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عقد  وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة، اجتماعًا مع مختار باباييف؛ وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، رئيس المؤتمر التاسع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، الذي سيُعقد في شهر نوفمبر، من هذا العام، في العاصمة الأذربيجانية؛ باكو.

وناقش الوزيران، خلال اللقاء، فرص العمل والتعاون بين البلدين في مجال العمل المناخي، وكذلك العمل المُشترك لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

كما استعرضا جهود ومبادرات المملكة في التعامل مع آثار التغير المناخي، مثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال مبادرتَي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر”، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، وغيره من البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية.وفق “أخبار 24”.

تعاون “سعودي – أذربيجاني” بمجال العمل “المناخي”

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