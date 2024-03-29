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جديد المناطق > المملكة ترحب بقرار “العدل الدولية” لزيادة مساعدات “غزة”
29/03/2024   5:57 ص

المملكة ترحب بقرار “العدل الدولية” لزيادة مساعدات “غزة”

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.

وأكدت الوزارة على دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وجددت المطالبة للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.وفق “أخبار 24”.

المملكة ترحب بقرار “العدل الدولية” لزيادة مساعدات “غزة”

جديد المناطق
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