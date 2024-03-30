“روشن 25”.. الهلال لتعزيز “رقمه”..والنصر للملاحقة

تُختتم منافسات الجولة 25 من دوري روشن مساء اليوم السبت، بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي الشباب أمام الهلال والنصر ضد الطائي، ويتنافس الوحدة والفتح، والرياض أمام أبها.
وستنطلق المباريات الأربعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وسيحل الهلال ضيفًا على الشباب في أحد ديربيات الرياض، وأقوى مواجهات الجولة 25 من روشن.
ويدخل الهلال مباراة الغد بقيادة مديره الفني جورجي جيسوس، متصدرًا ترتيب دوري روشن برصيد 68 نقطة.
وفي المقابل يحتل الشباب، الذي يقوده فيتور بيريرا، المركز العاشر برصيد 28 نقطة.
ويتطلع الهلال لتعزيز رقمه القياسي العالمي، الذي دخل به موسوعة “غينيس” العالمية، والوصول إلى الانتصار رقم 30 على التوالي خلال مواجهة الشباب.
وكان لقاء الدور الأول قد حسمه الهلال بهدفين دون رد، حملا توقيع كل من كاليدو كوليبالي، والكسندر ميتروفيتش.
وعلى مستوى تاريخ المواجهات في دوري المحترفين، يتفوق الهلال بـ 17 انتصارًا مقابل 5 للشباب، و9 تعادلات هيمنت على النتيجة خلال 31 مواجهة سابقة.
وفي مباراة أخرى يستضيف النصر بملعب الأول بارك فريق الطائي من أجل ملاحقة الهلال على الصدارة و التمسك بآمال المنافسة على لقب روشن بعد اتساع الفارق إلى 12 نقطة.
ويحتل النصر وصافة ترتيب روشن بـ 56 نقطة، مقابل 22 نقطة للطائي صاحب المرتبة السادسة عشر.
وفي مباراة الهروب من شبح الهبوط يحل فريق أبها ضيفًا على نظيره الرياض، حيث يتطلع كل منهما للافلات بالنقاط الثلاثة والتقدم خطوة في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطورة. وفق “سبورت 24”.
الرياض يحتل المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، وأبها في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.
كما يلعب الوحدة على ملعبه أمام الفتح في مباراة متقاربة المستوى ومتكافئة بعض الشيئ.
ويحتل الفتح المركز التاسع في ترتيب روشن بـ 31 نقطة، وفي المقابل يحتل الوحدة المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.