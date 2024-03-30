“عبدالرزاق حمدالله”: القادم أفضل لـ”الاتحاد”

علق لاعب الاتحاد، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على فوز فريقه أمام الفيحاء، في دوري روشن.
ونشر حمدالله صورة له من مواجهة الفيحاء عبر موقع “إنستقرام”، وعلق عليها قائلا: “الحمد لله على الفوز والقادم افضل”.
وحقق فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
وبهذا الفوز نجح الاتحاد في رفع رصيده إلى النقطة 46 محتلاً المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 32 في المركز الثامن بترتيب دوري روشن. وفق “سبورت 24”.