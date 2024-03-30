“المعيوف”: الديربي له حساباته.. وهدفنا مقعد آسيوي

أكد اللاعب عبدالله المعيوف حارس مرمى الاتحاد أن المباراة القادمة أمام الأهلي لها حساباتها الخاصة ولكنها في النهاية هي مواجهة بـ3 نقاط.
وقال المعيوف في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام الفيحاء والتي حسمها الاتحاد بالفوز 3-1 إن فوز اليوم كان مهمًا قبل مواجهة الديربي.
وأضاف المعيوف أن مباراة الديربي دائمًا ما تكون لها حساباتها البعيدة عن النقاط الثلاث، لكن الفريق سيعمل من أجل مواصلة الانتصارات وحسم النقاط أمام الأهلي. وفق “سبورت 24”.
ولفت المعيوف إلى أن الاتحاد لديه هدف محدد في الدوري وهو البحث عن مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا.