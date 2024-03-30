لخدمة الحجاج والمعتمرين.. تدشين وقف الشفاء بمكة

دشّن رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، منصة وقف الشفاء الصحي بمكة المكرمة بالشراكة مع منصة إحسان، بدعم من المانحين تجاوز 37 مليون ريال.
وتأتي أعمال وقف الشفاء بمكة المكرمة، استكمالاً للخطة الإستراتيجية للوقف بعد إطلاق صندوق الشفاء الصحي الوقفي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان الماضي.
واستعرض الحفل الذي استضافه رئيس غرفة مكة عبدالله بن صالح كامل، الفرص الوقفية والخيرية التي تتيحها المنصة، وتشمل الصندوق الوقفي الاستثماري الذي يستهدف جمع 166 مليون ريال بدعم المانحين ومؤسسات القطاع غير الربحي.
وتخلل الحفل استعراض فرصة كفالة رعاية 41 مريضاً عبر دعم المنصة بمستهدف يصل إلى 36 مليون ريال، وفرصة التأمين الصحي للمرضى ممن لا تشملهم خدمات الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي لأهلية العلاج في المستشفيات لمجموع 2400 مستفيد، بمستهدف يصل إلى جمع 12 مليون ريال، وإطلاق مشروع السلام الوقفي بمكة المكرمة بقيمة 36 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الوقف يُعنى بتقديم الاحتياجات الصحية للمستفيدين من خدمات الوقف في المدينتين المقدستين، وتأسيس وتطوير المؤسسات الصحية، والإسهام في تقديم الخدمات الاستشارية للمستفيدين، وتحقيق الريادة في استخدام التأمين الصحي التعاوني لدعم القطاع الصحي الخيري، ودعم إنشاء مستشفى السلام الوقفي في المنطقة المركزية لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتوفير فرصة للممارسين الصحيين من وقف جزء من أوقاتهم لتقديم الخدمات التخصصية.