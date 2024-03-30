السوبر الإيطالي 2025 بمشاركة 4 “أندية” في السعودية

ستقام الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم في يناير 2025 أيضاً في السعودية، بنظام الأندية الأربعة الذي انطلق هذه السنة، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي.
كتبت “ليغا سيري أ” عقب جمعيتها العمومية مساء الجمعة “تأكّد نظام الأندية الأربعة بالنسبة لنسخة 2025”.
وكانت الرياض استضافت النسخة الأخيرة في يناير 2024، والتي شهدت فوز نابولي على فيورنتينا 3-0 وإنتر على لاتسيو بالنتيجة عينها في نصف النهائي، قبل أن يتفوّق إنتر على نابولي 1-0 في النهائي على ملعب جامعة الملك سعود أمام 25 ألف متفرّج.وفق “سبورت 24”.
أحرز إنتر لقبه الثالث توالياً، بفارق كأس واحدة عن يوفنتوس صاحب الرقم القياسي (9).
يتصدر “نيراتزوري” الدوري الإيطالي راهناً بفارق شاسع يبلغ 14 نقطة عن أقرب مطارديه جاره اللدود ميلان.