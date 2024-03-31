فنون العمارة تُنظم برنامج “البورتفوليو”

نظّمت هيئة فنون العمارة والتصميم بالتعاون مع مدارس مسك، برنامجا يختص بتطوير ملف الأعمال الإبداعية “البورتفوليو” للبنين والبنات، بالتعاون مع عدد من الخبراء في مجال تصميم ملفات الأعمال للطلاب؛ وذلك لتطوير مهارة بناء وعرض ملف الأعمال بطريقة إبداعية ومميزة.
وطُبقت هذه النسخة التجريبية من البرنامج على المرحلة المتوسطة والثانوي بقسمي البنين والبنات في مدارس مسك، وذلك بهدف إعادة تطبيقه ليشمل عددًا أكبر من المدارس حول المملكة مستقبلاً.
وتهدف الهيئة عبر هذا البرنامج لدعم الطلاب والطالبات من خلال تطوير قدراتهم لاكتساب مهارات تساعدهم على بناء مساراتهم المستقبلية باتباع أساليب إبداعية ومبتكرة لملف الأعمال الخاص بهم.
ويُعد برنامج تطوير ملفات الأعمال للطلاب أحد مخرجات مبادرة تنمية المهارات الإبداعية عند النشء في تخصصات العمارة والتصميم التي تعد إحدى مبادرات هيئة فنون العمارة والتصميم الاستراتيجية، وذلك بهدف صناعة جيلٍ ناشئ متمكّن إبداعياً في مجالات العمارة والتصميم. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا البرنامج لترسيخ رسالة مدارس “مسك” في زرع حب المعرفة، وتسليط الضوء على قيمها الجوهرية كالعمل بروح الفريق،والإتقان، والإصرار، والمثابرة، والنزاهة، والأمانة؛ لتمكين الطلاب من الالتحاق بأفضل الجامعات محلياً وعالمياً.