“الغبقة” عادة رمضانية شهيرة بـ”الشرقية”

تعوّد أهالي المنطقة الشرقية على تناول وجبة ثالثة بين وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، وهي عادة “الغبقة” الشهيرة التي تعكس فرحة الحضور بالشهر الكريم.
وتضم “الغبقة” أنواعاً متعددة من المأكولات الشعبية والعربية الشهية، حيث يتجمع الأهالي في جلسات تمتد إلى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل أو حتى موعد الإمساك أحياناً، حيث يتسامر الحاضرون ويمارسون أنشطة مسلية مثل سرد القصص والحكايات الطريفة وطرح الألغاز والمسابقات الشعبية.
وفي هذا الصدد، شهدت محافظة الخبر إقامة فعاليات “غبقة بلدية الخُبر” والتي امتدت من 7 إلى 20 رمضان الجاري في ساحة الكورنيش، وحضرها أكثر من 90 ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها، ومن دول قطر والبحرين والكويت.
وتضمّنت الفعاليات أركانًا ثقافية، وورش عمل تفاعلية، وألعاب الطاولة، وعروض المسرح والحكواتي والمسحراتي، وعروض علاء الدين، والسوق الرمضاني، ومجموعة من المقاهي والمطاعم، ومنطقة ألعاب الأطفال، والرسم على الفخار والكؤوس، وأعمال الخرز اليدوية.
وكانت “الغبقة” تقام في السابق بين الأهل فقط، إلا أنها امتدت حالياً لتشمل الأصدقاء وزملاء العمل، وباتت غبقات الجمعيات والمؤسسات وجهات العمل المختلفة وغيرها تقام بشكل معتاد، فهي تساعد على توطيد أواصر العلاقات الاجتماعية.
وفق “أخبار 24”.