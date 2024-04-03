حفلات ومسرحيات وألعاب نارية متزامنة احتفالاً بالعيد

أطلقت الهيئة العامة للترفيه، “دليل فعاليات عيد الفطر المبارك 2024″، والتي تشمل عروض الألعاب النارية، والحفلات الغنائية، والعروض المسرحية التي ستغطي مناطق المملكة، بالإضافة إلى عدد من التفعيلات، وذلك تحت شعار “عيدك بين أهلك وناسك”.
وأوضحت أن الألعاب النارية ستنطلق احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة، في تمام التاسعة مساءً، وتستمر في مدينة جدة لمدة يومين.
وتتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 إبريل مسرحية “الجار” يقدّمها الفنان أحمد العونان، وسلطان الفرج، والفنانة أميرة محمد، والعديد من الممثلين.
كما تشهد مدينة جدة مسرحية “الصندوق الأحمر” بطولة الفنانة ليلى علوي، والفنان بيومي فؤاد، والعديد من الممثلين، وذلك في مسرح كلية البترجي 13 إبريل. ويُعرض بمسرح الأصالة في مدينة الدمام مسرحية “عرس الجن” في تاريخ 14 إبريل، بطولة كل من: عبدالرحمن العقل، وحسين المهدي، والفنانة هبة الدري، والعديد من النجوم.
كما تتضمن فعاليات العيد ثماني حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة؛ إذ ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، فيما تقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران إكسبو بالدمام.
ويستعد كل من الفنان عبادي الجوهر، والفنانة زينة عماد، والفنان عبدالله المستريح لتقديم حفل غنائي في مسرح جامعة الأميرة نورة بالرياض ثالث أيام عيد الفطر. كما يقدّم الفنان رابح صقر حفلًا غنائيًا ثالث أيام العيد في مركز الظهران إكسبو بالدمام، وتشهد مدينة القصيم رابع أيام العيد حفلة فرقة ميامي في الصالة الرياضية في جامعة القصيم.
كما يقيم الفنان خالد عبدالرحمن برفقة الفنان نواف الجبرتي ثالث أيام العيد، حفلًا غنائيًا في مدينة شقراء على مسرح محمد بن سعد البواردي، فيما يؤدي الفنان تامر عاشور خامس أيام العيد، حفلًا غنائيًا في مدينة جدة، فيما سيشهد المسرح الروماني في مدينة ينبع حفلة الفنانة مي فاروق، والفنان نواف الجبرتي رابع أيام العيد.
وضمن فعاليات العيد، يستقبل بوليفارد سيتي زواره خلال أيام العيد من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية صباحاً، فيما يستقبل بوليفارد وورلد زواره من الرابعة مساءً حتى الواحدة صباحاً.
وتستقبل منطقة الرياض زوارها من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة فجراً، في حين تشهد مدينة جدة فعالية “وجهة العيد” في جدة بروميناد لمدة 10 أيام، تحت شعار “أحلى الأعياد في جدة بروميناد”، وتشمل عروضاً شعبية مميزة، إضافة إلى الحفلات الغنائية، والفقرات الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، وتشكيلة متنوعة من الأطعمة.
وتأتي هوية العيد هذا العام متألقة بخطوط مرحة وألوان زاهية تعبر عن جوهر الاحتفال بالعيد وتحمل بين طياتها الفرحة، وذلك في سياق سعي الهيئة لتعزيز التواصل وإدخال الفرح إلى قلوب سكان السعودية وزائريها. وفق “أخبار 24”.
وتبرز الفعاليات في تفاصيلها انعكاسًا لفرحة العيد وتفاعل الأفراد والعائلات، وأيضاً القطاعات التجارية المختلفة مع هذه المناسبة، بما يلائم مختلف الأذواق والفئات العمرية.