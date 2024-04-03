النقوش الإسلامية تُزين جنبات المسجد الحرام

تتزين جدران وأروقة المسجد الحرام، بالنقوش الإسلامية والزخرفات التي تستمد جمالها من فنون العمارة الإسلامية، وتتركز في حوائط البيت العتيق ذات الارتفاعات العالية والأسقف المزخرفة بالآيات الكريمة.
وتتميز الشرف المطلة على صحن المطاف بجمالها المستمد من الفن الإسلامي، وفخامة الهندسة المعمارية، حيث تعطي طابعاً تاريخياً وموروثاً إسلامياً عميقاً.
وتنصب جماليات الطراز الإسلامي على أبواب المسجد الحرام من حيث ارتفاعها وزخرفتها التي تصل إلى الغاية في الإبداع والحرفية، حيث صنعت من أجود أنواع الخشب وكسيت بالمعدن المصقول وزينت بالنحاسيات حتى بدت تحفة فنية غاية في الجمال.
وتُعد نظام الأعمدة والأسطوانات فناً من فنون العمارة الإسلامية في الرواق العثماني الذي حظي بالكثير من التجديدات والتحسينات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى أبنائه الملوك من بعده إلى العهد الزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.
ويشاهد جلياً أثر العمارة الإسلامية في التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وفي تصاميمها الجمالية الفريدة التي انعكست على واجهات مباني المسجد الحرام في أسقفه، وحوائطه وأعمدته وكسوة الكعبة المشرفة وبابها الذي يمثل القمة في الروعة والبهاء.