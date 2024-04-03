صورة “رنين” تُبدد ألغاز الدماغ البشري

يراهن مختصون على صورة التقطها أقوى جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي في العالم، على فهم أكبر لوظائف الدماغ وبعض الأمراض التنكسية العصبية أو النفسية.
ويصل المغناطيس الاستثنائي للأداة الجديدة إلى 11.7 تيسلا، وهو ما يتيح الحصول على صور أكثر دقة بعشر مرات من تلك المنتجة حالياً في المستشفيات.
ويساعد استخدام هذا الجهاز على رؤية الأوعية الصغيرة جداً التي تغذي القشرة الدماغية، أو تفاصيل المخيخ التي كانت غير ظاهرة تقريباً حتى الآن، كما تُحدد هياكل الدماغ التي يستهدفها الليثيوم لدى المرضى ورصد المستجيبين الجيدين وأولئك الأقل استجابة للعلاج. وفق “أخبار 24”.
ويبلغ طول الآلة ذات الشكل الأسطواني، خمسة أمتار وتحوي مغناطيساً يزن 132 طناً، وتتكون من بكرة يسري فيها تيار كهربائي بقوة 1500 أمبير ولها فتحة تبلغ 90 سنتيمتراً لاستيعاب جسم الإنسان.