لاعبو “أبها”: دفعنا ثمن الأخطاء أمام النصر

أعرب لاعبو أبها عن شعورهم بالإحباط بعد الخسارة الثقيلة أمام النصر 0-8 ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب يو ماتيتش إن جميع لاعبي أبها لم يكونوا في يومهم وهو سبب الخسارة الثقيلة، مشددًا على ضرورة عدم التأثر بهذه الخسارة من أجل العودة في المباراة القادمة.
من جانبه قال اللاعب مارسيل تيسراند إن المباراة كانت صعبة أمام فريق بحجم النصر، لكن 70 أو 80% من أهداف النصر الليلة كانت بأخطاء من لاعبي أبها. وفق “سبورت 24”.
وأضاف تيسراند أن الفريق عليه غلق ملف هذه المباراة من أجل الاستعداد للمباراة القادمة لإنعاش آمال الفريق في البقاء.