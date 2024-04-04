196 وحدة سكنية للأسر المحتاجة بالجوف

أكد نائب أمير منطقة الجوف الأمير متعب بن مشعل بن بندر بن سعود، أن حملة “جود” شهدت تفاعلًا كبيرًا، وتمكنت من تغطية المستهدف وتوفير 196 وحدة سكنية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، وذلك بدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة أمير المنطقة.
وأعرب نائب أمير المنطقة، خلال حفل “جود” بالجوف، والذي أُقيم برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبحضور جمع من المسؤولين وكبار المانحين بالمنطقة، عن شكره وتقديره لرجال الأعمال وكبار المانحين في الجوف، والذين أسهموا في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين.
وشهد الحفل عرضًا مرئيًّا عن منصة جود الإسكان، وآخر تعريفيًّا عن حملة جود المناطق، ثم جرى فتح باب التبرعات، ليصل إجمالي التبرعات إلى أكثر من 29 مليون ريال لتحقيق مستهدف المنطقة. وفق “أخبار 24”.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من أصحاب الأعمال وكبار المانحين في المنطقة لحملة جود المناطق ضمن منصة جود الإسكان.
وتمكن منصة جود الإسكان، من خلال حملتها “جود المناطق”، الأفراد والمؤسسات من المشاركة في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي؛ لتأمين المساكن للأسر الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.
وحققت المبادرات الإنسانية، التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود، أحلام الكثير من الأسر في الحصول على المسكن.