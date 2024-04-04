إطلاق منصة المخطوطات بـ126 ألف عمل نادر

كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن إطلاق منصة إلكترونية للمخطوطات بالتعاون بين وزارة الثقافة وهيئة المكتبات، حيث تضمنت في مرحلتها الأولى أكثر من 126 ألف مخطوط من نوادر المخطوطات العربية القديمة.
وأدرجت المنصة مخطوطات نادرة تتناول بحوراً معرفية متنوعة، مع ذكر نبذة عن المخطوطة ومصدرها ومكان حفظها.
يشار إلى أن المنصة تعد واحدة من المنتجات المعرفية التي تقدمها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة المكتبات لخدمة الثقافة العربية، وإتاحة المعرفة لجميع الباحثين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي والمكتبات. وفق “أخبار 24”.